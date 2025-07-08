Умерла заслуженная артистка России Нина Корнилова

Фото: Росгорцирк

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На весь мир дрессировщица стала известна благодаря уникальным номерам со слонами.

Скончалась заслуженная артистка России и дрессировщица Нина Корнилова. Об этом сообщили в пресс-службе Большого Московского цирка.

Корниловой было 98 лет. Талант и преданность искусству артистки оставили «неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей и коллег», заявили в пресс-службе.

Нина Корнилова родилась в 1926 году в семье драматических артистов. Изначально она работала в Ростовском театре оперетты, затем ее зачислили в систему Главного управления цирками.

Дрессировщицей Корнилова стала в 1970 году. Популярность артистка снискала благодаря уникальным номерам со слонами.

У Нины Корниловой остались сын Юрий от первого брака и дочь Таисия от второго.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что австралийский актер, известный по ролям в сериале «Зачарованные» и фильмах «Фантастическая четверка», Джулиан Макмэхон скончался в возрасте 56 лет. Причиной смерти стала онкология. Об этом сообщило издание Deadline.