Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

МВД и Рособрнадзор готовят внеплановые проверки.

Власти намерены обратить пристальное внимание на тех, кто готовит водителей. Из-за роста количества аварий правительство поручило усилить надзор за деятельностью автошкол. В частности, планируется доработка учебных программ.

Но затронут изменения и практическую часть подготовки к экзамену. А пока «Известия» провели собственное расследование и выяснили, как сегодня готовят тех, кто завтра окажется за рулем. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев — с подробностями.

За нарушения молодых и дерзких водителей ответят автошколы. МВД и Рособрнадзор готовят внеплановые проверки.

По мнению инициаторов нововведений, садясь за руль, молодежь «приходит в исступление». Одержимые жаждой скорости, едва получив права, они давят на газ, словно нет других педалей, и устраивают на дорогах хаос. То есть, водительское кресло — как возрастной индикатор, если ты молод и горяч — обязательно захочешь разогнаться и попадешь в ДТП.

18-летний нижегородец пять лет проведет вдали от дома. В феврале, только получив права, он разогнал автомобиль каршеринга до 130 километров в час. Снес автобусную остановку и убил двух женщин.

Чтобы вспомнить, чему учат в автошколе, идем туда. Говорим, что потеряли иностранные права, а восстановить их не получается. Хотим получить российские без лекций и внутренних экзаменов.

«Мы заключаем с вами также договор, но ходить, сдавать внутренние — ничего не нужно будет. Мы вам сделаем свидетельство об окончании школы», — отметили там.

То есть допуск к экзамену в ГИБДД у нас в кармане. То же самое в другой автошколе: «За деньги — да» и ничего личного.

«Если вы не хотите на них ходить, ну, конечно, не ходите. Но, вроде как, оплачено и не идти — не самое разумное. Если вы сейчас пойдете и попробуете сдать экзамен, с 90% вероятностью, вы его не сдадите. Потому что там надо ездить, как ни странно звучит, по правилам, раз. Но правила именно такие дурацкие, которые мы в простой жизни не используем», — поделились в другой автошколе.

Процесс обучения в автошколе больше напоминает репетиторство. За три месяца главное — заучить правильные ответы на экзаменационные вопросы. И такой порядок хотели бы изменить сами учителя.

«Менять нормативную базу. Профстандарта водителя не существует на сегодняшний день. А мы бы хотели его иметь. Соответственно, программы: кого мы учим, для чего», — отметила исполнительный директор Союза ассоциаций автошкол г. Москвы Светлана Данилова.

Ведь сдал же экзамен Сергей Иванов — тот самый пьяный лихач на Maserati. Ему дали девять лет тюрьмы. Прошлым летом, будучи лишенным прав за нетрезвое вождение, на скорости 200 километров в час он сбил двоих детей в Подмосковье. Один ребенок погиб, второй остался инвалидом.

Изменения в экзаменационном наборе вопросов, по словам экспертов, появятся уже в этом месяце.

«Нами при проведении этой работы было обнаружено 157 ошибок. Из 800 вопросов 157 содержат ошибки, из них 11 прямо критических-критических. С нарушением норм материального права», — подчеркнул эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

И по таким билетам пока сдает экзамены вся страна. Если обещанные изменения в работе автошкол примут, то от поведения водителя на дороге будет зависеть не только его жизнь и здоровье участников движения, но и судьба лицензии обучавшей его автошколы.