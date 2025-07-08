В МИД Франции анонсировали «самый жесткий» пакет санкций против России
Глава МИД Франции Барро: ЕС готовится ввести новый пакет антироссийские санкции
Фото: Устинов Денис/ТАСС
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Ограничения затронут не только РФ, но и ее партнеров.
Европейский союз (ЕС) готовится ввести новый пакет санкций против России. Об этом сообщил глава Министерства обороны Франции Жан-Ноэль Барро во время беседы на телеканале LCI.
«Координируя усилия с американскими сенаторами на основе французских предложений, ЕС готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года», — уточнил он.
Барро подчеркнул, что данные ограничения коснутся нефтяной отрасли. Затронут санкции не только РФ, но и посреднических стран.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Словакия снова заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России.
Эта страна выступила против антироссийских санкций на уровне послов государств-членов при Европейском союзе. Словакия настаивала на том, что необходимы гарантии энергетической безопасности. Без таких условий подобное может стать причиной серьезных экономящих проблем в их государстве. Все это может выйти из-под контроля экономики страны. Словакия и дальше намерена вести с Еврокомиссией продуктивный диалог.