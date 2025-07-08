Военные поставки США на Украину могут возобновиться после встреч в Риме и Киеве

Фото: www.globallookpress.com/Julian Stratenschulte

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Конкретных дат Белый дом не назвал.

Вооружение могут и дальше поставлять киевскому режиму от Вашингтона, после того, как пройдут запланированные встречи американского спецпосланника президента США Кита Келлога и министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом сообщило издание Politico.

В Риме политики встретятся на международной конференции по оказанию помощи. Затем они переговорят в Киеве на следующей неделе.

«И вопрос о помощи наверняка будет в верхней части повестки дня», — отметили в материале.

Как подчеркнули в издании, Вашингтон пояснил Киеву, что поставки некоторых видов вооружения будут продолжены, однако конкретных дат Белый дом не назвал.

До этого, 2 июля, Пентагон приостановил поставки вооружения на Украину. Как писала газета The Washington Post, такое решение оказалось для киевского режима внезапным.

Позже, 7 июля, президент США Дональд Трамп пообещал, что отправка оружия на территорию Украины возобновится и даже увеличится. Американский глава пояснил, что поставленное оружие будет направлено на оборону Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США продолжают оказывать военную помощь Киеву.