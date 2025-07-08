«Почти футбольная команда»: Артем Ткаченко станет отцом в четвертый раз

Актер Артем Ткаченко станет отцом в четвертый раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Все дети артиста дружат.

Актер Артем Ткаченко скоро станет папой в четвертый раз. Этим он поделился в беседе с журналом «OK!».

По словам артиста, он раньше не мечтал стать многодетным отцом и до сих пор не верит, что судьба так щедро наградила его наследниками.

Большой семье Ткаченко рад и с нетерпением ждет появления нового ребенка на свет, которым снова оказался сын.

«Да, у нас уже почти футбольная команда. Я называю ее „Братство Ткачей“. Конечно, я не думал о таких перспективах. Но жизнь тем и прекрасна, что невозможно ее предугадать, предсказать, спланировать. Придется только наслаждаться», — отметил он.

Актер сильно переживает по любому поводу, связанному с беременностью супруги, волнуется за совместное будущее.

«Как все это будет? Я про быт, уют, содержание. Много вопросов. К тому же я устаю, когда провожу время с детьми, но чувствую себя счастливым», — заявил Артем.

Артист подчеркнул, что приемлет только семейные традиционные ценности, а такие, как в сериале с его участием «Открытый брак», ему не подходят.

Первая жена, актриса Евгения Храповицкая, родила Артему сына Тихона. Со второй супругой, артисткой театра и кино Равшаной Курковой, детей у Ткаченко не было. Сейчас он женат на актрисе Екатерине Стеблиной. Она родила актеру двоих сыновей — Степана и Теона, и беременна третьим. Все трое детей артиста хорошо ладят между собой.

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