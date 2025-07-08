Пчелиный QR-код: в России введут обязательную маркировку ульев

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Пасечники уверены, что нововведение создаст новые проблемы.

Российским пчеловодам стоит приготовиться к сложным процедурам, которые вскоре нужно будет проходить. С 1 сентября маркировка пчелиных семей станет обязательной для всех пасечников.

Закон, вводящий учет ульев через специальные бирки, грозит не просто штрафами, но и приостановкой деятельности хозяйств. А это прямая угроза стабильным поставкам меда на прилавки. Почему нововведение, призванное навести порядок в данной сфере, обернулось таким давлением на отрасль, выяснял корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Вот эта пчелка породы Карника, а вот эта вот, с желтой спинкой, это Бакфаст, который залетел при облете из соседнего улья. Такое перемещение пчел на пасеке происходит постоянно, как и миграция трутней между семьями, самосмена маток, произвольное объединение роев и множество других биологических процессов, которым закон об обязательной маркировке ульев просто противоречит.

Игорь Льгов уже семнадцатый год занимается пчеловодством, от одного улья его пасека разрослась почти до сотни. Однако возможен ли дальнейший прогресс с учетом нововведения — большой вопрос.

Нужно выходить пчеловодам из тени и обеляться. Те, кто выходит на большие объемы, оформляться как ИП, как самозанятые, все это понятно. Все это нужно. Но маркировка каждого улья — это абсурдность. Очень большая нагрузка на пчеловодов в плане бюрократии, которая совершенно не будет способствовать развитию пчеловодства.

А дело-то рисковое. Если в начале сезона на пасеке трудятся 50 пчелосемей, то к концу они все могут погибнуть из-за болезней или наоборот, разрастутся. Заранее предугадать невозможно. В довесок — технические сложности, связанные с особенностями самого пчеловодства.

В каждом улье есть такие рамки, несколько из них пчеловоды вытаскивают вместе с маткой, медом и расплодом, а потом переставляют, в том числе и в другой улей. Это может делаться до десяти раз за сезон для создания новых семей. И это уже будут не те ульи, указанные при регистрации. У них будет совершенно иное наполнение.

Все это напоминает конструктор: внутреннюю структуру ульев можно менять и получать разный результат. Как это все учитывать? Нужно решить до 1 сентября. К тому времени владельцы пасек должны зарегистрировать каждую пчелосемью, по одной на улей, и внести их в систему учета Россельхознадзора. На пчелиный домик, по задумке, повесят бирку с QR-кодом, отсканировав который, можно будет получить полное «досье» на обитателей улья. Пасечники уверены, что нововведение, скорее, создаст новые проблемы, чем решит старые.

«И получается так, что я должен выделить либо отдельную единицу, человека, который будет соответствовать вот этой бюрократии. Либо самому не заниматься пчелами, а просто заполнять бумаги. Часть людей просто скажут: „Да зачем мне это надо?“ и просто забросят пчеловодство. А пчеловодство необходимо для развития сельского хозяйства, для опыления растений, для повышения урожайности», — заявил пчеловод Дмитрий Серов.

Стоит ли напоминать, что пчеловоды откачивают мед не с одного улья, а со всей пасеки, затем содержимое сливают в одну емкость и только потом несут на анализ в лабораторию. Там проводят предпродажное исследование, исключают фальсификацию и определяют вид меда. Например, по ГОСТу назвать его липовым можно только в случае, если в нем содержится 30% пыльцы этого дерева. Биологи говорят, что разницу в характеристиках меда, собранного одинаковой породой пчел, но из разных ульев одной пасеки крайне сложно определить.

«Наверное, это можно с точки зрения науки, но вы представляете, какие средства должны быть задействованы и какие приборы аналитические, чувствительные, тонкие должны быть в этом задействованы, чтобы это открыть. У каждого пасечника есть ветеринарный документ, у уважающего себя пасечника, чтобы он содержал здоровых пчел и производил здоровый продукт», — заявила доктор биологических наук, заведующая лабораторией биохимии адаптивности насекомых Института биохимии и генетики УФИЦ РАН Елена Салтыкова.

Большинство пчеловодов считает, что при наличии лабораторных экспертиз и ветпаспорта достаточно пометить пасеку единым QR-кодом. И если разрабатывать благую инициативу, то совместно с профессионалами. Поделиться своими идеями пчеловоды всегда готовы.