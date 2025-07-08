Интернет-сервисам запретят списывать деньги после удаления карты пользователя
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Нововведения могут вступить в силу с 1 сентября.
Избавиться от ненужных или забытых подписок станет проще. Онлайн-кинотеатрам и другим интернет-сервисам запретят автоматически списывать ежемесячную плату.
Как выяснили «Известия», такие поправки включили в закон «О защите прав потребителей». Если их окончательно примут, то новые правила вступят в силу 1 сентября. Если пользователь удалил банковскую карту из личного кабинета приложения — деньги с нее больше списывать не будут.