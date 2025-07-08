Враг такого не ожидал: подробности освобождения села Поддубное в ДНР

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Штурмовики применили необычную тактику, создав эффект неожиданности.

Стали известны подробности освобождения села Поддубное в ДНР. Главный вопрос — как штурмовикам удалось настолько стремительно прорвать оборону противника? Секрет в нестандартной тактике: вместо одной волны — десятки мелких групп, действующих одновременно и неожиданно. Хитрость, смекалка и точный расчет вызвали эффект неожиданности. Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин встретился с бойцами и выяснил секреты успешного штурма.

Пятый населенный пункт чуть больше чем за неделю непрерывного штурма перешел под наш контроль. Бойцы из Забайкалья, 36-й бригады 29-й армии набрали ход и не останавливаются, идут вперед. Последним занят поселок Поддубное.

Перед началом штурма — мощная артподготовка, наши подразделения атаковали по всей площади, уничтожили укрепления на подступах к Поддубному.

Штурмовые двойки начали движение, не одна — две, сразу несколько десятков мелких отрядов бойцов. Враг такого не ожидал.

«Мы заходили двойками с разных сторон, не как муравьи ходят одной цепочкой, а вот поселок — там двойка, там двойка, там двойка. Эффект неожиданности. Заходит десять, а кажется, что пятьдесят», — рассказал боец с позывным «Петля».

Хитрость и тактика сработали отлично. Противник под перекрестным огнем из разных точек, непрекращающимися взрывами начал в панике отступать. Впрочем, где-то пришлось вновь схитрить.

«Прошли на смекалку, подошли к подвалу. Зная, что они там сидят, мы просто подкрались к подвалу и крткнули им: „Москали, сдавайтесь!“ Они подумали, что мы их союзники, и крикнули — "Не надо, не надо, мы свои, не стреляйте», — рассказал боец с позывным «Петля».

В итоге, очередная позиция была взята без единого выстрела, но без сопротивления не обошлось, кто-то отстреливался до последнего, кто-то бежал.

Чешские винтовки, натовские гранатометы, гранаты, очень много разного боекомплекта — солдаты ВСУ, когда поняли, что оборона поселка рухнула, бросали все и бежали сломя голову, и даже их известные и популярные лозунги, которые они написали практически везде, даже на флагах — не помогли.

За спиной этих штурмовиков успешный опыт штурма поселка Богатырь. Тогда все было по похожему сценарию — продуманная тактика, хитрые маневры — заход сразу с нескольких сторон. И все же многие признаются — идти вперед непросто.

«Страшно, когда работают дроны, и дроны убивают твоих товарищей, а сделать ты ничего не можешь», — заявил боец с позывным «Шустрый».

Во время штурма часто, мягко говоря, не все идет по плану, и в этом самое большое мужество и основная сложность для бойцов — ориентироваться на месте, при этом учитывая изначальный замысел, продолжать движение вперед, выполнить задачу, уничтожить врага.

«Командование когда заводит операторами БПЛА, видит все наши передвижения, нам конкретную дают точку, которую мы до этого изучаем, находясь на полигонах. Всёе Мы занимаем оборону, находясь на этих точках, ждем команду», — заявил военный с позывным «Гусь».

Сейчас каждое действие штурмовиков под контролем командира, связь постоянная, непрерывная, любое изменение обстановки — на командном пункте сразу же несколько человек оценивают ситуацию и передают указания бойцам на передовой. Каждый поселок заранне изучен, каждый штурм четко спланирован. Таким образом, бригаде удается уверенно идти вперед.