Ущерб исчисляется миллионами: склад в Екатеринбурге горел более восьми часов

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С сильным пожаром боролись более сотни человек, 30 единиц спецтехники и пожарный поезд.

Больше восьми часов этой ночью полыхал склад в Екатеринбурге. Огонь охватил почти четыре тысячи квадратных метров. Пламя распространялось стремительно. Внутри находилась, в том числе, бытовая химия, которая легко воспламеняется.

Обрушились кровля и несколько этажей, с пожаром боролись больше сотни человек. Задействовали 30 единиц техники, в том числе — пожарный поезд. Сложность заключалась в планировке зданий и высокой загрузке помещений. В здании находилось много так называемых кладовых, их сдавали в аренду жителям.

«Сейчас как раз мы переезжаем в другую квартиру, все вещи были здесь. Здесь была одежда, обувь, и зимняя, и летняя, учебники, книжки, детские вещи, вся мелкая бытовая техника: грили, тостеры, чайники», — рассказал один из пострадавших.

Также внутри располагались центр антикоррозийной обработки и строительный магазин. Ущерб исчисляется миллионами.

Однако, кто будет возмещать убытки — пока не ясно. С этим разберутся следователи. К этой минуте открытое горение ликвидировали, специалисты проливают конструкции и разбирают завалы.