Уиткофф: переговоры между США и Ираном могут состояться на следующей неделе

Фото: www.globallookpress.com/Chris Kleponis - Pool via CNP

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Исламская Республика проявила инициативу к дипломатической встрече.

Переговоры между США и Ираном могут пройти на следующей неделе. Об этом заявил специальный посланник американского главы Дональда Трампа Стивен Уиткофф во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Трансляцию проводило агентство Associated Press (AP).

«Эта встреча состоится в ближайшее время, возможно, на следующей неделе», — отметил Уиткофф.

При этом Трамп подчеркнул, что правительство Ирана предлагало Соединенным Штатам начать переговоры после американских бомбардировок ядерных объектов страны.

«У нас запланированы переговоры с Ираном, и они этого хотят», — пояснял он.

До этого в рамках встречи в Белом доме Трамп заявил, что США намерены поставить больше оружия для Украины. Отмечалось, что заявление американский глава сделал через несколько дней после того, как его администрация распорядилась приостановить поставки нового оружия Киеву.

Ранее 5-tv.ru писал, что США могут снять санкции с Ирана.