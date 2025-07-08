Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Артиллеристы ежедневно выполняют задачи по уничтожению сил противника.

Расчет артиллерийского орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Цель была обнаружена с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Получив точные координаты, артиллерийский расчет оперативно вывел орудие на позицию, произвел наводку и открыл беглый огонь на дальности свыше 20 километров. Благодаря корректировке огня в режиме реального времени удалось минимизировать расход боеприпасов и добиться точного поражения цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.