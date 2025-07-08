«Сбылась мечта Рафаэльчика»: Алсу исполнила необычное желание сына

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Мальчик спел за кадром.

Певица Алсу подарила сыну Рафаэлю встречу со своей подругой. Об этом она поделилась с подписчиками в соцсети.

По словам звезды, ее восьмилетний наследник давно является ценителем творчества певицы Евы Власовой. Во время недавней записи трека «Табу» Алсу и Ева стали ближе общаться, поэтому теперь могут приглашать друг друга в гости.

Так, Алсу в компании своего сына направилась домой к новой приятельнице. При этом школьник был очень рад такой встрече.

«Сбылась мечта Рафаэльчика, мы побывали в гостях у Евы и спели вместе любимую на сегодняшний день песню», — пояснила знаменитость.

Во время визита к Власовой Рафаэль записал видео, на котором за кадром прокомментировал происходящее. В момент, когда артистки запели, мальчик тоже подхватил, что не оставили без внимания впечатленные подписчики.

«Боже, какой голосок! Ждем запись его версии»;

«Как он подпевает!» — писали пользователи.

Талант ребенка отметила и певица Зара.

«Рафаэльчик поет проникновеннее вас», — отметила она.

Алсу родила сына от предпринимателя Яна Абрамова в августе 2016 года. Пара решила скрыть его от глаз общественности: на фотографиях лицо мальчика закрывали смайликом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая дочь Алсу окончила престижную школу за рубежом.