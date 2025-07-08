США намерены ввести 35% пошлины на товары из Сербии и Бангладеш

Фото: Reuters/Leah Millis

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тариф планируется установить и на продукцию из Боснии и Герцеговины.

Дополнительные импортные пошлины на товары из ряда стран по всему миру могут ввести в США с 1 августа. Об этом президент США Дональд Трамп заявил лидерам этих стран в письмах, которые были опубликованы им в соцсети.

Американский лидер сообщил о введении 35% пошлины на всю продукцию из Сербии и Бангладеш, а также 30% пошлины на товары из Боснии и Герцеговины, 32% тарифа на товары из Индонезии. По словам главы государства, такие меры помогут сократить торговый дефицит и приведут к балансу экономических отношений.

До этого стало известно, что Трамп планирует ввести 25% тариф на товары из Казахстана и Малайзии, 40% пошлины на всю продукцию из Лаоса и Мьянмы. К тому же в Соединенных Штатах введут пошлины в размере 25% на все товары японского и корейского происхождения, подлежащие ввозу в страну.

Ранее, 5-tv.ru писал, что США могут ввести новые пошлины для поддерживающих БРИКС стран. Как отмечал сам Трамп, исключений из этого пункта не будет. При этом он выражал готовность взимать с импортирующих российскую нефть стран 500% пошлинами.