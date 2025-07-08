Смертельный трейл: задержан организатор марафона в Хибинах

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Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сегодня был задержан организатор экстремального марафона по Хибинам, во время которого в эти выходные погибли два человека. Участники говорят, что могло быть и больше, многим становилось плохо, но помогали другие бегуны. А последних четверых, потерявшихся в горах, вывели к базовому лагерю только этим утром. Кроме того, следователи уже выяснили, что организаторов предупреждали о том, что будет дождь, ветер, снегопад. Но забег решили не отменять, ведь деньги с бегунов уже собрали. Корреспондент «Известий» Максим Облендер знает и другие детали этой трагедии.

На этой трассе бегуны не только обморозили пальцы. Двое опытных спортсменов погибли.

«Обратите внимание, спортсменов немного, потому что погода — ураган, почти 40 метров порывы на горе», — отмечали участники.

Казалось бы, обычный забег по пересеченной местности, но он обернулся трагедией. Организаторы проигнорировали предупреждение МЧС о скором ухудшении погоды. Ограничились лишь сокращением дистанций.

«Организаторы убрали из маршрутов высокогорье, убрали очень сложные перевалы, оставили те маршруты, которые проходят, ну, по большей части, по нижним тропам», — отметил участник забега Антон Пермяков.

Этого оказалось недостаточно. Мероприятие прервали лишь после гибели 62-летней петербурженки Ирины Гороховой и 47-летнего москвича Евгения Махова. Горохова имела солидный опыт марафонов и трейловых забегов. Махов только в этом году участвовал минимум в десяти соревнованиях.

«Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти обоих погибших явилось общее переохлаждение организма», — заявила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Сотрудники МЧС несколько часов искали остальных участников, чтобы удостовериться, что с ними все в порядке.

«На перевале была сильная метель, и следы людей буквально исчезали на глазах. Организаторы закрыли гонку и совместно со спасателями МЧС России принудительно эвакуировали спортсменов», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Задержан директор частной фирмы, которая проводила забег. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

А соблюдались ли они вообще? Если москвич был зарегистрирован на дистанцию в 68 километров, а побежал 108-километровый ультрамарафон. Петербурженка тоже была заявлена на 46 километров, а вышла на трассу в 68. Как такое возможно, отвечает победитель прошлогодней стакилометровки.

«Иногда ты можешь перерегистрироваться, но это по согласованию с организаторами. Если они понимают, что ты готов для этого», — пояснил победитель забега «Хибины-2024» Кирилл Перминов.

«К сожалению, люди сейчас тратят довольно много денег на то, чтобы приехать на забег. Это несколько десятков тысяч. Там, где можно было бы принять решение о сходе, почему-то предпочитают идти дальше. Ну также, потому что уплачено», — сказал участник забега «Хибины-2023» Михаил Галушко.

Известно еще минимум об одной пострадавшей 1982 года рождения — участнице во время трейла стало плохо, ее отправили в больницу.

Сам спортивный фестиваль «Хибины» берет начало еще в 2019-м. Среди обязательных условий для старта: страховка, медицинская справка и термоодеяло. Последнее в этом году пригодилось сильнее всего. Итог: на маршруте участники утеплялись как могли, даже натягивали на руки запасные носки.

Понятно, что контролировать все 108 километров сложной заснеженной трассы у организаторов не было возможности. Но даже на старте большинство спортсменов были в легких кроссовках и легинсах, и несмотря на это стартовый выстрел прозвучал для всех.