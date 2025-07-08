Фото, видео: www.globallookpress.com/Martin Schutt; 5-tv.ru

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Лидер немецкой партии «СВВ» заявила, что ФРГ отказалась от прямых закупок газа из России, но продолжает импортировать российский энергоресурс через Бельгию втридорога.

Над нами уже смеется весь мир! С таким громким заявлением сегодня выступила лидер немецких левых сил Сара Вагенкнехт, когда ее спросили об антироссийских санкциях. Политик попыталась разложить все по полочкам, напомнив, что Германия отказалась от российских энергоносителей, но с этой иглы так и не слезла.

«Мир насмехается над нами. Газ и нефть, которые мы больше не покупаем у России, теперь покупают другие и радуются. Сложите два плюс два: Бельгия импортирует российский СПГ (сжиженный природный газ — Прим. Ред.), а мы импортируем много газа из Бельгии. Вероятно, мы импортируем СПГ Путина. Только теперь это гораздо дороже, чем было по трубопроводам», — сказала лидер партии «СВВ» Сара Вагенкнехт.

И, возможно, откровения Вагенкнехт могли бы произвести впечатление на немцев. Но все внимание перетащили на себя шорты и белые носки блогера, посчитавшего такой внешний вид уместным для интервью с политиком.