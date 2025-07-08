Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Результатам атак, как ни странно, больше всего рады именно украинцы.

У наших операторов дронов появился огромный список новых целей, которые теперь подвергаются атакам, а результатам, как ни странно, больше всего рады именно украинцы.

Это удар по Харьковскому областному ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки Украины — Прим. Ред.). Несколько дронов полностью уничтожили здание. Примерно такой же результат в Запорожье. То есть за последние дни это уже четвертая подобная атака. Еще были в Кременчуге и Кривом Роге. И на такие атаки первыми отреагировали в Виннице. Там офицеры местного ТЦК просто сбежали из своего здания. Однако им все-таки придется опубликовать новый адрес, чтобы мобилизованные знали, куда приходить.