Депутата парламента Франции Оливье Марлекса нашли мертвым

Фото: Abdullah Firas/ABACA/ТАСС

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Правоохранители проводят расследование.

Французского депутата Национального собрания (нижней палаты парламента) страны от правой партии «Республиканцы» Оливье Марлекса обнаружили мертвым. Об этом стало известно из сообщения телеканала Franceinfo.

«Бывший президент группы республиканцев в возрасте 54 лет был найден в своем доме в Анете, в верхней комнате», — отметили в материале.

Уточнялось, что политик повесился. По данным источника, сотрудники правоохранительных органов инициировали расследование, чтобы установить причину смерти мужчины. Помимо этого, будет проведено вскрытие.

На смерть политика отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства отметил, что покойный политик «убежденно» отстаивал свои идеи при жизни.

«Я также уважал наши разногласия, поскольку они были представлены в свете нашей любви к стране. Я выражаю свои соболезнования его семье, его отцу Алену и всем его товарищам по приверженности», — привела слова французского лидера газета Le Figaro.

Телеканал France 24 передавал, что с 2017 года Марлекс выступал в амплуа «антимакрониста». При этом в 2021 году он издал книгу «Ликвидаторы». Подзаголовок у произведения был следующий: «Что макронизм наносит Франции и как из этого выбраться».

Как отметила Le Figaro, Марлекс рос в политической семье Алена Марле, бывшего депутата от Канталь, занимавшего позднее пост госсекретаря в местных органах власти. Всего за несколько месяцев Марле пришел к успеху после того, как в ноябре 2023 года одобрил предложение об отклонении закона об иммиграции.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что президент России Владимир Путин ответил на звонок Макрона из вежливости.