Федерация бокса сделала предупреждение давшей вейп орангутану девушке
Фото: 5-tv.ru
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Причастная к инциденту нарушила Кодекс этики.
Федерация бокса России приняла решение о том, в каком виде наказать девушку, которая дала покурить вейп орангутану. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы организации.
Причастная к инциденту спортсменка Анастасия Лучкина за неподобающее поведение и вследствие нарушения Кодекса этики Федерации бокса РФ получила предупреждение от Дисциплинарно-этической комиссии.
До этого кандидат в мастера спорта Анастасия извинялась на камеру за то, что намеренно вовлекла животное сафари-парка «Тайган» в Крыму к пагубному для здоровья действию. После произошедшего обезьяне стало плохо.
По словам девушки, она только повторила за другими посетителями и заверила, что в будущем такого не повторится.
«Я последовала их примеру и выложила это на камеру. Я очень люблю животных и не хотела причинить никакого вреда их здоровью», — отметила девушка.
Как уточнила Анастасия, сама она алкоголь не употребляет, а также не курит электронные сигареты.
Ранее 5-tv.ru писал, что давшую вейп орангутану боксершу исключили из спортивного клуба.