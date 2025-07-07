В Екатеринбурге загорелся четырехэтажный склад на площади 3,5 тысячи «квадратов»

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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В тушении задействовано 36 сотрудников МЧС.

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в складском помещении. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.

Известно, что огонь охватил здание на улице Монтажников. Площадь возгорания достигла 3,5 тысячи квадратных метров. Также сообщается о частичном обрушении кровли четырехэтажного склада.

На месте происшествия работают 36 сотрудников МЧС, задействовано 16 единиц специализированной техники.

В настоящее время принимаются меры по наращиванию сил и средств. Пожарные продолжают борьбу с огнем, обстоятельства инцидента уточняются. Информации о пострадавших в данный момент не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пятого июля в Москве произошел пожар в административном здании на улице Маршала Катукова. Возгорание произошло в торговом центре «Солнечный ветер». По предварительной информации, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. До прибытия пожарных из здания эвакуировались около 100 человек. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Сотрудники МЧС установили подъемные механизмы и провели работы по ликвидации очагов возгорания.

Позднее пожар был полностью потушен.