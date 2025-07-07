Машину Романа Старовойта увезли на эвакуаторе с парковки в Одинцово

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тело бывшего министра было обнаружено недалеко от стоянки авто.

Автомобиль Tesla, принадлежавший экс-главе Минтранса РФ Роману Старовойту, эвакуировали с парковки в Одинцово. Об этом сообщил корреспондент «Известий» с места самоубийства.

Ранее тело Старовойта с огнестрельным ранением было обнаружено в кустах неподалеку от парковки возле парка имени Малевича. Основная версия следствия — самоубийство. Информацию о гибели экс-министра подтвердили в Следственном комитете.

Для опознания тела на место прибыла девушка по имени Полина.По данным источника 5-tv.ru, в прошлом году Старовойт вручал ей диплом выпускницы курского мединститута.

Тело экс-министра уже погрузили в ритуальный автомобиль. Следственные действия на месте продолжаются.

Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. Образование получил в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» по специальности «импульсные тепловые машины». Выпустился в 1995 году. В 2008-м также освоил специальность «государственное и муниципальное управление» в Северо-Западной академии государственной службы (в настоящее время является частью РАНХиГС при Президенте РФ — Прим. ред.).

Политическая карьера Старовойта началась с поста заместителя председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам Правительства Санкт-Петербурга. С 2018-м он также был назначен замминистра транспорта РФ Евгения Дитриха.

В Курской области с 218 года он занимал должности врио губернатора региона. В сентябре 2019 года был избран в рамках голосования.

С 14 мая прошлого года по 7 июля 2025-го работал Министром транспорта РФ.