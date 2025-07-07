В рязанской кальянной при взрыве гранаты погиб человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В центре Рязани прогремел взрыв в помещении лаунж-бара на улице Соборной. Как сообщили в оперативном штабе региона, в результате инцидента погиб один человек, еще четверо получили травмы.

«Сегодня около 18:00 (время совпадает с мск) на ул. Соборной (предварительно в здании лаунж-бара) произошел взрыв. Пострадали пять человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести», — следует из публикации в Telegram-канале.

По предварительным данным, один из посетителей принес в заведение боевую гранату, приняв ее за муляж. При неосторожном обращении произошел взрыв. Возгорания при этом не зафиксировано.

На месте работают все оперативные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курске в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв из-за утечки бытового газа. Пострадал 24-летний молодой человек — у него диагностированы поверхностные ожоги. В результате инцидента обрушились часть стены и балкон. На месте работают спасатели, сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов.