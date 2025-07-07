Тело было в кустах: последние новости о смерти Романа Старовойта в Одинцово
Тело экс-министра транспорта РФ Старовойта увезли с места самоубийства
Фото, видео: 5-tv.ru
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Экс-министра транспорта погрузили в ритуальную машину.
Корреспонденты «Известий» с места самоубийства экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта передают, что тело было обнаружено в кустах рядом с парковкой в Одинцовском городском округе в Подмосковье. Труп уже погрузили в ритуальную машину и увезли с месте инцидента.
«На месте работают оперативные службы. Также правоохранители сейчас осматривают автомобиль бывшего министра транспорта», — рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.
Об обнаружении тела Старовойта в стало известно сегодня днем. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Позднее эту информацию подтвердил СК РФ. Основная версия следствия о случившемся — Роман совершил самоубийство.
Позже стало известно, что тело с огнестрельным ранением найдено в парке им. Малевича. Рядом на парковке стоит Tesla, принадлежащая экс-министру.
Тело приехала опознавать девушка. По данным источника 5-tv.ru, зовут ее Полина. Известно, что она окончила медицинский институт в Курске. Тогда Старовойт вручал ей диплом.
Тело экс-министра уже забрали с места самоубийства и погрузили в ритуальную машину. На месте продолжают работать следователи.
Экс-глава Минтранса родился 20 января 1972 года. В 2012–2018 годах он руководил подведомственным министерству Росавтодором. В октябре 2018-го он был назначен врио губернатора Курской области, а в сентябре был избран губернатором голосованием. В мае прошлого года Роман Старовойт возглавил Министерство транспорта РФ.