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В документ вошло предложение Владимира Путина о создании независимой расчетной системы.

Террористические атаки Украины на железнодорожные объекты Курской и Брянской областей осудили участники саммита БРИКС. В итоговую декларацию также вошло предложение российского президента о создании независимой расчетной системы.

Как заявил Владимир Путин, доля взаимных расчетов в национальных валютах между Россией и странами объединения выросла до рекордных 90%. Доллар уже не диктует правила игры. О том, как БРИКС создает независимые от Запада механизмы развития — корреспондент «Известий» Екатерина Хамова.

Берег залива Атлантики и главная достопримечательность Рио-Де-Жанейро — музей современного искусства. На саммит БРИКС приехали представители из 37 государств, но больший интерес, конечно, к российской делегации.

«На первых полосах бразильской прессы — Владимир Путин. Вот, например, ежедневная общенациональная газета O Globo. Под фотографией с первой пленарной сессии подпись „Отсутствуя — присутствует“. Такие фотографии — в каждом киоске Рио-де-Жанейро. Они же — в отеле, где остановился Сергей Лавров», — рассказывает корреспондент.

Президент России и председатель КНР Си Цзиньпин приветствовали участников по видеосвязи. Российскую делегацию на саммите возглавил глава МИД Сергей Лавров. Его автомобиль в городе заприметили сразу: вместо номеров — надпись «Мы — Россия! Мы — Лавров».

На саммите любят повторять «мы». БРИКС — это объединение ведущих государств Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

«Из года в год нарастают авторитет и влияние нашего объединения в мире. БРИКС по праву утвердился среди ключевых центров глобального управления, и солидный голос наших государств в поддержку коренных интересов мирового большинства все более отчетливо звучит на международной арене», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Одна из главных задач БРИКС — как раз создание многополярного мира. На долю организации уже приходится более трети мирового ВВП и почти половина населения планеты. БРИКС уже обогнала G7 по паритету покупательской способности — 77 триллионов долларов вместо их 57.

«Мы все видим, что в мире происходят кардинальные изменения. Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая интересы так называемого „золотого миллиарда“. Ей на смену идет более справедливый, многополярный мир», — добавил российский лидер.

Уход от однополярной системы — это уход и от доллара. Расчеты в национальных валютах уже составляют 90%, и это не смотря на внешнее давление западных стран.

«Эрозия структур глобализации усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для „наказания“. Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано» — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Рио-Де-Жанейро обсуждают не только финансовые связи, одна из тем — мировые вызовы. На полях саммита Сергей Лавров встречается со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Оба дипломата говорят о нарушении международных норм во время военных ударов Израиля и США по Тегерану. Тема эскалации на Ближнем востоке на БРИКС звучала не раз.

Заявление об ударах по Ирану вошло в итоговую декларацию БРИКС. В документе осудили и теракты СБУ, устроенные на железнодорожных мостах в Брянской, Курской и Воронежской областях. Итоговая декларация — это и планы на будущее, которые уже обсудят на следующем саммите. В 2026-м он пройдет в Индии.