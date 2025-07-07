Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Он занимал должность министра с мая 2024 года.

Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт, по предварительным данным, покончил с собой в Одинцово. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Чиновник возглавил ведомство в мае прошлого года. Ранее он занимал пост губернатора Курской области.

Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. Образование получил в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» по специальности «импульсные тепловые машины». Выпустился в 1995 году. В 2008-м также освоил специальность «государственное и муниципальное управление» в Северо-Западной академии государственной службы (в настоящее время является частью РАНХиГС при Президенте РФ — Прим. ред.).

Политическая карьера Старовойта началась с поста заместителя председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам Правительства Санкт-Петербурга. С 2018-м он также был назначен замминистра транспорта РФ Евгения Дитриха.

В Курской области с 218 года он занимал должности врио губернатора региона. В сентябре 2019 года был избран в рамках голосования.