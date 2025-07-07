Названа причина смерти участников забега в Мурманской области

Погибшие на забеге в Мурманской области могли скончаться от переохлаждения

Фото: 5-tv.ru

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Марафон был организован частной компанией.

Погибшие во время проведения забега «Хибины» в Мурманской области, предварительно, умерли от переохлаждения. Об этом сообщает региональное следственное управление.

«Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти обоих погибших явилось общее переохлаждение организма», — пишет РИА Новости со ссылкой на своего собеседника.

Известно, что время забега в Мурманской области умерли два человека: 62-летняя жительница Санкт-Петербурга и 47-летний москвич. О ЧП 6 июля рассказал глава региона Андрей Чибис.

По его информации, во время соревнования были сложные погодные условия. Один из участников забега также говорил о том, что был мокрый снег, дул сильный ветер, а температура воздуха составляла около нуля градусов.

Забег организовала частная компания. Ранее 5-tv.ru писал, что в МЧС рекомендовали отменить мероприятие. Перед началом забега организаторы провели инструктаж, обустроили контрольные точки и пункты питания. Однако это не помогло предотвратить трагедию.