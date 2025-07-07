Более 90 улиц благоустроят на западе Москвы

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Специалисты обновят асфальтное покрытие дорог и тротуаров, установят современные светильники, оборудуют остановочные павильоны и разобьют газоны.

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят 94 улицы на западе столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства. В общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 94 в Западном административном округе. В настоящее время работы начались на 25 улицах, в том числе Полоцкой, Рузской и 1-й Рейсовой», — отметил Петр Бирюков.

Задача программы — сделать комфортным передвижение водителей и пешеходов, в том числе создать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социальным объектам.

Планируется, что в ЗАО заменят свыше 920 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и еще более 291 тысячи квадратных метров на тротуарах. Пешеходные дорожки расширят, организуют новые наземные переходы с контрастным освещением и обустроят удобные парковочные карманы. Также установят фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, точками доступа к вайфаю и зарядными слотами.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что обязательной составляющей всех столичных проектов благоустройства является озеленение. Так, в ЗАО разобьют почти 650 тысяч квадратных метров газонов.