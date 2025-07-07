Временный поверенный в делах Швеции посетил МИД России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Дипмиссия РФ в Стокгольме регулярно подвергается атакам.
Временный поверенный в делах Швеции посетил МИД России. Об этом сообщило РИА Новости.
Представитель европейского государства был вызван после того, как на торговое представительство РФ в Швеции было совершено нападение. На его территорию с дрона был сброшен пакет с краской.
Дипомат пробыл в здании МИД России, а через 15 минут покинул ведомство.
Это нападение не является первым. За последний год дипмиссии РФ регулярно подвергаются подобным атакам. Российские послы неоднократно обращались к правоохранительным органам в Стокгольме, а также в министерство иностранных дел Швеции с просьбой пресечь подобные правонарушения в сторону дипломатов РФ. Но результатов данные обращения не принесли.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что межгосударственные политические контакты России со Швецией были приостановлены по инициативе шведской стороны. Об этом заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.