В Саратовской области произошел взрыв газа в многоквартирном доме

Фото: Telegram/Прокуратура Саратовской области/sarprok

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Прокуратура начала проверку.

В Саратовской области — в городе Ершов — произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

ЧП произошло 7 июля во второй половине дня (примерно в 13:20 по Москве. — Прим.ред.). Известно, что взрыв прогремел на пятом этаже в доме № 11 по улице Космонавтов. По данным властей города, взорвался бытовой газ. Причины произошедшего пока неизвестны. В результате этого возник пожар.

Жертв на месте ЧП нет. Никто из жильцов не пострадал. Всех жителей пятиэтажки сразу же эвакуировали. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, из-за взрыва повреждены три соседние квартиры. В настоящее время оперативные службы продолжают работать на месте происшествия: огнеборцы тушат пожар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве загорелся торговый центр «Солнечный ветер». Очевидцы сообщали о сильном дыме. Вероятнее всего, произошло возгорание утеплителя вентилируемого фасада. Из здания до прибытия пожарных успели эвакуироваться порядка 100 человек. Информация о погибших и раненых не поступала.