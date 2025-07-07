ЕГЭ в этом году сдали 682 тысяч выпускников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В этом году его сдали 682 тысячи выпускников.

Сегодня в России подводят итоги ЕГЭ. Как отметили в Минпросвещения, основной период прошел без серьезных иниценднтов.

Экзамен сдали 682 тысяч выпускников. Из них почти семь тысяч получили 100-балльные результаты. По 300 баллов набрали 13 человек, одна школьница получила сразу 400.

В среднем участники сдавали по три предмета. И, как отметил глава Минпросвещения, по итогам ЕГЭ наметился устойчивый тренд.

«Мы сегодня видим, что наметилась хорошая тенденция, устойчивая тенденция тенденция по выбору естественно-научных дисциплин и выбору инженерных специальностей, что важно для технологического лидерство нашей страны», — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По словам министра, абитуриенты все реже хотят стать юристами и экономистами. Самими востребованными направлениями при поступлении в вузы на бюджетные места стали педагогические специальности, опередив даже информационные технологии. Растет интерес и к среднему профессиональному образованию.