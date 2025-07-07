«Очень много»: Трамп высказался о помощи Украине со стороны США

Фото: www.globallookpress.com/Aimee Dilger

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Американский лидер уверен, что если бы он был президентом в 2022 году, то не допустил бы конфликта.

Украине оказывается большой объем помощи. Об этом сказал президент США Дональд Трамп на прямой трансляции с журналистами на YouTube-канала Forbes Breaking News.

«Я помогаю Украине. Помогаю ей очень много», — заверил лидер Соединенных Штатов.

Трамп также заявил о том, что если бы во главе США в 2022 году был он, то конфликт между Россией и Украиной удалось бы предотвратить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин и лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине. Главы государств провели шестой телефонный разговор с начала 2025 года.

На этот раз лидеры стран беседовали около часа. Президенты обсудили несколько тем, в том числе и культуру. Путин предложил Трамп провести в США и России перекрестные кинопоказы фильмов, которые бы отражали настоящую культуру этих стран.

Не упустили лидеры двух государств в вопрос решения конфликта между РФ и Украиной.