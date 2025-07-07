Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов

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Ранее стало известно, что от должности министра транспорта указом президента был освобожден Роман Старовойт.

Андрей Никитин назначен исполняющим обязанности министра транспорта. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Кремля.

«В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ „О Правительстве Российской Федерации“ возложить на Никитина Андрея Сергеевича исполнение обязанностей Министра транспорта Российской Федерации до назначения Министра транспорта Российской Федерации», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Президент России встретился с Никитиным и лично поздравил его с назначением. Глава России также добавил, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта при поддержке парламента.

Исполняющий обязанности министра транспорта в свою очередь отметил, что Минтранс создаст единую систему идентификации беспилотного транспорта, дорожная карта скоро будет внесена в кабмин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса.