ФСБ задержала четырех человек за поджоги и повреждения опор ЛЭП

Фото: www.globallookpress.com/Vadim Akhmetov

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Они работали на украинские спецслужбы под предлогом участия в проверке антитеррористической защищенности объектов.

Силовики задержали четырех человек в Челябинской, Ивановской и Тульской областях за работу на украинские спецслужбы под воздействием телефонных мошенников. Об этом сообщает ФСБ.

По данным ведомства, задержанные неоднократно совершали поджоги автомобилей правоохранительных органов, а также наносили ущерб опорам линий электропередач в регионах.

Уточняется, что помощь киевскому режиму осуществлялась под предлогом участия в проверке антитеррористической защищенности объектов.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Санкт-Петербурге. По данным следствия, девушка пыталась подложить бомбу под автомобиль сотрудника оборонного предприятия. Она действовала якобы по указке иностранной разведки, с которыми сама связалась. Взамен на диверсию девушка просила помочь ей с выездом за границу, а также получить гражданство одной из стран ЕС. Известно, что задержанная наносила проукраинские лозунги в общественных местах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силовики задержали в Новороссийске женщину, которая действовала в интересах СБУ. Ее подозревают в том, что она, работая на судне, собирала данные о дислокации кораблей Черноморского флота.