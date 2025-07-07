Лидеры БРИКС обеспокоены ростом военных расходов в ущерб развивающимся странам

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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На саммите в Рио-де-Жанейро также осудили недавнюю террористическую атаку на гражданскую инфраструктуру Курской, Брянской и Воронежской областях России.

Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность по поводу наращивания военных расходов, которая сейчас наблюдается в мире. Об этом стало известно на саммите в Рио-де-Жанейро.

По их мнению, подобная тенденция может негативно сказаться на адекватном финансировании развивающихся стран.

«Мы выражаем обеспокоенность в связи с продолжающимися конфликтами в различных частях мира», — говорится в декларации, подготовленной по итогам XVII саммита объединения.

Кроме того, лидеры БРИКС призывают международное сообщество укрепить мир и безопасность в условиях «поляризации и недоверия». При этом реагировать на эти вызовы и связанные с ними угрозы необходимо посредством дипломатии. Это поможет не только предотвратить конфликты, но и устранить их причины.

К слову, во время своего выступления лидеры БРИКС также осудили атаки Израиля на Иран. По их словам, это является нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций (ООН). Еще они призвали к немедленному прекращения огня в Газе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что БРИКС планирует учредить космический совет.