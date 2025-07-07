«Постоянно демонизируют»: Лавров о том, как Европа и Америка создают из России образ врага

Фото: www.globallookpress.com/Jens Kalaene

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Население Запада устало от социальных и экономических проблем, поэтому ему нужен общий противник.

Страны Европы и Америка специально создают из России образ врага, чтобы сплотить свое население, уставшее от социальных и экономических проблем. Об этом глава Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Сергей Лавров рассказал в интервью венгерской газете «Мадьяр Немзет».

Отвечая на вопрос журналиста о том, что у западных разведывательных агентств есть якобы подтверждение того, что Владимир Путин хочет «захватить» Европу и так ли это, Лавров подчеркнул, что подобные обвинения российская сторона слышит, к сожалению, довольно часто. Однако подобных планов у нашей страны никогда не было.

Лавров считает, что страны Европы и Северной Америки так усиленно создают из России образ врага лишь для того, чтобы сплотить свое население, которое устало от социальных и экономических проблем.

«Постоянно демонизируют нашу страну при помощи манипуляций в информационном пространстве. В общественное сознание внедряют тезис о якобы вынашиваемых российским руководством имперских амбициях», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что, раздувая мифическую российскую угрозу, Запад стремится отвлечь внимание от своих неудач в решении реальных проблем. Таких, как инфляция, рост безработицы, падение реальных доходов граждан, нелегальная миграция и связанный с ней разгул преступности.

«Нас печалит и тревожит, что именно „объединенная Европа“ раскручивает маховик русофобии, перезапускает военно-промышленный комплекс и зовет на борьбу с Россией», — подчеркнул.

Лавров уверен, что такая тенденция опасна прежде всего для самих европейцев.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Лавров прибыл в Рио-де- Жанейро на саммит БРИКС.