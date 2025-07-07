Лавров: сроки третьего раунда прямых переговоров с Киевом согласовываются

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам главы МИД РФ, сейчас Россия готовит для передачи Украине список из 18 детей, потерявших контакт с близкими.

Сроки третьего раунда мирных переговоров по украинско-российскому конфликту согласовываются. Об этом глава Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Сергей Лавров рассказал в интервью венгерской газете «Мадьяр Немзет».

Дипломат напомнил, что по инициативе России и при содействии турецких партнеров этой весной в Стамбуле были начаты прямые переговоры с украинской стороной без предварительных условий. Делегации двух стран встретились сначала 16 мая и 2 июня.

«Сроки третьего раунда согласовываются», — уточнил Лавров.

Глава МИД РФ рассказал, что в ходе последних переговоров были достигнуты договоренности по ряду гуманитарных вопросов. Так, Россия и Украина обменялись военнопленными и тяжело раненными солдатами. Помимо этого, Москва вернула Киеву более шести тысяч тел погибших боевиков.

Сергей Лавров также сообщил, что в рамках договоренностей, которые были достигнуты во время переговорного процесса, украинская сторона передала России список из 339 детей, потерявших контакт со своими родителями или законными представителями.

«Это опровергает ложные пропагандистские утверждения Киева о 19 тысячах детей, якобы „похищенных“ Россией. В отношении каждого ребенка, включенного в украинский список, проводятся необходимые проверки. Будет сделано все для воссоединения их с близкими», — отметил дипломат.

Лавров добавил, что сейчас Москва готовит встречный список для передачи Киеву. На сегодняшний день в этом документе говорится о 18 детях, десять из которых находятся на Украине, а остальные восемь в странах Европы.

«Рассчитываем, что украинская сторона ответственно подойдет к проработке нашего списка, и дети воссоединятся со своими родными в России», — подытожил Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы рассказали про украинский плен.