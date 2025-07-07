Лавров: «Украине следует вернуться к истокам своей государственности»

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

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По словам дипломата, Россия стремится к прочному миру.

Украине следует вернуться к истокам своей государственности и следовать духу и букве документов, которые создали ее правовую основу. Об этом глава Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Сергей Лавров заявил венгерской газете «Мадьяр Немзет».

Отвечая на вопрос журналиста о том, действительно ли Россия стремится к достижению мира на Украине, или все это — попытки выиграть время для корректировки своей военной стратегии, Сергей Лавров подчеркнул, что Россия была и остается открытой для политико-дипломатического преодоления украинского конфликта. Однако, по словам главы МИД РФ, речь должна идти о прочном мире, а не о перемирии.

Сергей Лавров подчеркнул, что России не нужна пауза, которую киевский режим и его кураторы хотели бы взять, чтобы перегруппировать войска, продолжить мобилизацию и укрепить свой военный потенциал.

«Устойчивое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта. Прежде всего, необходимо ликвидировать угрозы безопасности России в связи с расширением НАТО и втягиванием в этот военный блок Украины», — сказал Сергей Лавров.

Кроме того, по словам главы МИД РФ, важно добиться соблюдения прав человека на территориях, которые до сих пор остаются под контролем Украины.

Политик напомнил, что больше десяти лет — с 2014 года — киевский режим истребляет все, что связано с Россией: язык, культуру, традиции, каноническое православие и русскоязычные СМИ.

«Необходимо международно-правовое признание новых территориальных реалий, возникших с включением в состав России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Их жители определили свою судьбу путем свободного волеизъявления на референдуме», — уточнил Лавров.

Глава МИД РФ в интервью венгерской газете рассказал о том, какие задачи стоят перед Россией: демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе. По его мнению, все эти условия должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании.

«Украине следует вернуться к истокам своей государственности и следовать духу и букве документов, которые создали ее правовую основу», — сказал Лавров.

Дипломат добавил, что положение о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Киева зафиксировано в Декларации 1990 года о ее государственном суверенитете. В августе 1991 года Верховная Рада приняла «Акт провозглашения независимости Украины», в котором была подтверждена незыблемость положений этой декларации.

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