«Сила во внутреннем единстве»: в Москве состоялся форум Народного фронта «Все для победы!»

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За три года в поддержку военных было собрано 54,5 миллиарда рублей.

О всенародной поддержке наших бойцов говорили накануне в Москве. На полях форума, организованного «Народным фронтом», подвели итоги трехлетней работы фонда «Все для Победы!». Волонтеры закупают технику и оборудование, в котором нуждаются военные, а также оказывают гуманитарную помощь мирным жителям, пострадавшим от боевых действий.

«В общей сложности было собрано, как сейчас вот рассказали, 54,5 миллиарда рублей народных средств, именно народных, на поддержку специальной военной операции, в том числе свыше 45 миллиардов по конкретным заявкам наших военнослужащих, боевых подразделений. Это позволило дополнительно поставить на фронт нескольких необходимое оборудование, технику, квадрокоптеры, аптечки, более 14 тысяч автомашин, иных транспортных средств и многое-многое другое. Вместе мы колоссальная, несокрушимая сила в своей правоте и внутреннем единстве. Огромное спасибо миллионам людей, для кого девиз «Все для Победы» стал призывом к руководству и руководством к действию. Всем, кто помогает фронту, нашим солдатам и офицерам настоящим героям, решающим в трудных боевых условиях важнейшие задачи — защиту Родины», — заявил президент РФ Владимир Путин.

До официальной части форума президент посетил выставку проекта «Все для Победы!». Владимиру Путину показали, как наши волонтеры помогают бойцам на передовой. Добровольцы разрабатывают в том числе ударные и разведывательные дроны. А еще приезжают на фронт, оказывают психологическую помощь.