Путин передал «Золотую Звезду» Героя России Михаила Гудкова его вдове

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Замглавком ВМФ погиб в Курской области в ходе выполнения боевых задач.

Ранее в Кремле Владимир Путин принял вдову погибшего замглавкома ВМФ. Президент передал Жанне Гудковой медаль «Золотая Звезда», которой ее мужа наградили посмертно. Михаил Гудков стал первым в современной истории страны, кто дважды удостоен звания Героя России.

«Все мы будем помнить его, и не только по его делам, но и по тем объектам, которые теперь всегда будут связаны с его именем. Это и школа. Это улица в Донецке. Он все-таки родился там, в Донецкой области. Я передаю это на память», — заявил президент.

Генерал-майор погиб 2 июля при исполнении обязанностей в Курской области. Именно он командовал легендарной 155-й гвардейской бригадой морских пехотинцев. Теперь это подразделение будет носить его имя.