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Путин призвал расширять использование национальных валют во взаиморасчетах стран-участниц.

Новая глобальная архитектура будет построена на принципах доверия и равноправия. В Бразилии завершился первый рабочий день саммита БРИКС — объединения, на долю которого приходится 40% мировой экономики, треть суши и половина населения планеты. Именно на эти впечатляющие цифры указал Владимир Путин, выступая по видеосвязи. Президент подчеркнул растущее влияние группы и призвал активнее использовать национальные валюты во взаиморасчетах. Еще один важный тезис — кратное увеличение инвестиций. О том, как БРИКС развивает свои институты и меняет мировую финансовую систему, рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

В небольшой чашке около каждого, кто находился в зале пленарных заседаний, пирожные из любимой в Бразилии — маниоки. Лучшие рестораторы страны старались, и мало кто из гостей устоял. Перед началом беседы попробовали и секретари делегаций, и даже министры. В кругу единомышленников всегда чувствуешь себя свободно. А БРИКС — именно единомышленники. Которые уже изменили мир.

«Все свидетельствует о том, что модель либеральной глобализации изживает себя. Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков, что запускают мощную волну роста, в том числе в странах БРИКС. Чтобы максимально воспользоваться открывающимися в этой связи перспективами, важно активизировать сотрудничество государств-участников нашего объединения. Прежде всего в таких областях, как технология, эффективное освоение ресурсов, логистика и страхования, торговля и финансы», — заявил глава РФ Владимир Путин.

Владимир Путин и Си Цзиньпин не прибыли в Рио лично. Но были выступления по видеосвязи. 17-му саммиту это не помешало. Именно здесь обсуждаются глобальные мировые перемены. Однополярный мир уходит в прошлое, система, что обслуживает «золотой миллиард», изжила себя. Но сопротивляется. Смысл агрессивных шагов Запада лидеры БРИКС понимают правильно.

«Решение НАТО подстегивает гонку вооружений. Они выделяют по 5% ВВП на военные расходы, но не обещанные 0,7% на развитие. Им легче инвестировать в войну, чем в мир. Заседания СовБеза ООН теряют доверие. с ним даже не консультируются», — отметил президент Бразилии Лула да Силва.

Тут свободно обсуждают самые острые темы. В довольно сложное для всей планеты время. Бразильцы очень старались организовать все максимально грамотно. Корреспондент «Известий» Екатерина Хамова эти усилия оценила на месте, в Рио.

Первое, что бросается в глаза — это бразильский подход к безопасности саммита. Вооруженные люди на каждом шагу. Они держат периметр пресс-центра, перемещаются по территории группами по парку Фламенго, стоят вдоль прилегающих к нему дорог.

За безопасностью в Рио-де-Жанейро следят больше 20 тысяч военных и полицейских. С воздуха город контролируют ВВС страны.

Понедельник здесь объявили выходным днем, так что перекрытия не помешали жизни города. А номерные знаки автомобилей участников закрыли наклейками. У российской делегации надпись: «Мы –Россия! Мы — Лавров».

В БРИКС любят это местоимение — «Мы». Организация становится все больше. Многие латиноамериканские страны думают о присоединении.

«Со стороны организаторов такого рода саммита проявляется интерес к участию стран в Латинской Америке в качестве приглашенных. И здесь, в Рио-де-Жанейро, будет присутствовать ряд лидеров, министров иностранных дел, представляющих латиноамериканских регионов. Это очень позитивно, мы это тоже приветствуем», — заявил российский дипломат Александр Щетинин.

БРИКС — это уже 11 государств, на долю которых приходится 40% мировой экономики и на территории которых живет почти половина населения планеты. Плюс внушительный список стран в статусе партнеров. Большая организация, которую внешними угрозами не запугать.

«Создание на площадке БРИКС независимой расчетно-депозитарной системы, как представляется, позволит сделать это в валютные транзакции более быстрыми, эффективными и безопасными. К слову, применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растет. В 2024 году доля нашей национальной валюты, рубля, и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90 процентов», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Здесь же, в Рио-же-Жанейро решаются и важные внешнеполитические вопросы. Глава российской делегации Сергей Лавров встретился с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Обсудили и осудили удары по иранской территории. Это стало попыткой силой добиться того, что Запад не может добиться финансовыми ограничениями. Главное оружие сейчас — все еще доллар.

«Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие. Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах. Мировое большинство заинтересовано в создании независимых от Запада механизмов развития. Локомотивом такой трансформацией выступает БРИКС, который добивается формирования более стабильной глобальной экономической архитектуры на принципах универсальности, транспарентности и не дискриминации», — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В совместной декларации БРИКС лидеры выразили обеспокоенность растущими рисками ядерных конфликтов, а также осудили недавнюю террористическую атаку на гражданскую инфраструктуру Курской, Брянской и Воронежской областях России.

К слову, саммиты западных государств часто заканчиваются без принятия итогового документа. Но здесь умеют договариваться.

Вот и совместное фотографирование прошло без происшествий и конфузов. Впереди у лидеров еще один полноценный рабочий день.