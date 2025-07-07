«Элементарно люди мерзли»: два спортсмена погибли при забеге в Мурманской области

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В МЧС рекомендовали отменить фестиваль из-за непогоды.

В Мурманской области сотрудники МЧС спасли еще одну группу туристов, которые оказались в заложниках у непогоды. Семь человек попали в снежный шторм — их палатки снес ветер. Вертолет со спасателями не смог вылететь из-за нулевой видимости, и на помощь они отправились на вездеходе.

Ранее во время экстремального ультра-марафона погибли двое участников. Еще одного спортсмена госпитализировали с обморожением. Гонку завершили досрочно. И как рассказали сами атлеты, ухудшение погоды вовсе не было сюрпризом для организаторов. Можно ли было избежать трагедии? Хронологию событий попытался восстановить корреспондент «Известий» Алексей Сапожков.

Заснеженные шпили — достопримечательность Кольского полуострова. Горный массив Хибины пользуется огромной популярностью среди туристов как летом, так и зимой. Сотни тысяч человек со всей страны приезжают сюда, чтобы отдохнуть и провести время с пользой для здоровья. Это популярный маршрут для забегов летом.

Всего в забеге ежегодно участвуют несколько тысяч людей — как любители, так и профессиональные спортсмены. Пробегают разные маршруты от 15 до 40 километров. В этот раз забег был под угрозой, из-за непогоды его хотели отменить.

«По причине крайне плохого прогноза погоды в даты забега и рекомендаций МЧС, большая вероятность отмены забега на 15 км. Окончательное решение будет принято 5 июля до 15:00», — предупреждали организаторы трейла.

В последний момент прямо накануне организаторы все же решили не отменять мероприятие несмотря на то, что в таких условиях бежать крайне опасно. Об этом говорят и сами участники.

«Были ситуации, когда участники просто сильно замерзали из-за того, что забег проводился в дождь. Одежда мокрая, был сильный ветер и холод. Элементарно люди мерзли. Переохлаждение происходило», — рассказал участник забега Антон Пермяков.

Перед стартом забега организаторы провели инструктаж, обустроили контрольные точки и пункты питания. Но даже такая подготовка не могла противостоять стихии. Ветер поднялся до 20 метров в секунду, спортсмены шли по колено в мокром снегу. Организаторам пришлось экстренно выводить участников забега короткими путями. В этот момент они поняли, что двоих человек не хватает. Уже после спасатели обнаружили тела Евгения Махова и Ирины Гороховой. По официальной версии, они погибли из-за переохлаждения. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

«Один из участников — не я — обнаружил, что девушка прямо идет очень неуверенно. Спросил, нужна ли помощь, и мы ее повели с перевала вниз», — рассказал участник забега Антон Пермяков.

На время следственных действий фестиваль отменили, а организаторам предстоит ответить на главный вопрос следователей — почему они решились провести забег в таких опасных условиях.