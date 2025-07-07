Последствия непогоды: оползень в Дагестане разрушил шоссе

Фото, видео: 5-tv.ru

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Движение транспорта полностью остановлено, горное село оказалось в изоляции.

В Дагестане оползень разрушил целое шоссе. Обвал произошел вблизи горного села, и проехать там теперь невозможно, люди отрезаны.

Поврежденный участок сейчас закрыт. Все произошло на фоне проливных дождей. До сих пор камни и грязь продолжают сползать вниз. Поэтому рассчитать, сколько времени займут ремонтные работы, пока невозможно. Власти обещают в кратчайшие сроки открыть маршрут для объезда.