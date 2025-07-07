Страшное ДТП в Энгельсе: автомобиль влетел в толпу подростков

Фото, видео: 5-tv.ru

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Один человек погиб на месте, двое в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

В Энгельсе автомобиль на огромной скорости снес пешеходов. Причем поведение водителя можно назвать не иначе как странным.

На прямой дороге машину сначала бросило на встречную полосу. Пытаясь избежать столкновения, виновник аварии вывернул руль и окончательно потерял контроль над ситуацией. Неуправляемая легковушка сбила трех человек прямо у зебры. Один погиб, двое в тяжелом состоянии попали в больницу.

Нарушитель попытался скрыться, но безуспешно — его задержали. Экспертиза выявила, что он был пьян.