Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС

Модульная конструкция беспилотников позволяет адаптировать их под различные задачи на поле боя.

Расчеты БПЛА группировки войск «Центр» уничтожили боевую машину пехоты M2 «Брэдли» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Уничтожение бронетехники ВСУ стало возможным благодаря скоординированной работе операторов разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Для выявления цели применялся дрон Supercam. Координаты были оперативно переданы расчетам ударных беспилотников самолетного типа «Молния-2», с помощью которых и был нанесен точечный удар по вражеской технике.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.