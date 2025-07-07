«Уколы от столбянка»: дочь Джигана и Самойловой оказалась в инвалидной коляске

Фото: Яна Яворская/ТАСС

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Ребенку приходится постоянно посещать врачей.

Дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой оказалась в инвалидной коляске после того, как повредила ногу. Об этом ее звездная мама рассказала в соцсети подписчикам.

По словам супруги исполнителя, десятилетняя дочь оказалась в такой ситуации, потому что случайно наступила на гвоздь. После инцидента ребенку теперь приходится постоянно посещать врачей.

«Лея прямо перед отъездом очень сильно проткнула себе ногу гвоздем. Больница, уколы от столбняка, стресс», — пояснила ситуацию Оксана Самойлова.

К тому же в связи с проблемой девочка не смогла отправиться в поездку с родителями в Санкт-Петербург. Ей пришлось остаться с дедушкой дома.

Сама же Лея, видимо, сильно не расстроилась. Сидя в коляске, она улыбалась, пока Оксана ее снимала.

«Отличное начало дня», — сказала ей мама.

«Что?» — ответила девочка, не понимая, почему родительница волнуется.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, у старшей дочери Самойловой Ариелы появился близкий друг. Джиган уже познакомился с мальчиком.