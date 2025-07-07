Лавров: Запад агрессивно продвигает свои ультиматумы в ООН

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Такой подход может отрицательно повлиять на достижение целей по устойчивому развитию.

Западные страны с большей агрессией начали вводить свои идеологические ультиматумы в диалог по целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН), что негативно сказывается на их достижении. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии ХVI саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

«Крайне негативно на достижение целей устойчивого развития ООН сказываются все более агрессивные попытки Запада внедрить в диалог в качестве чуть ли не главных критериев идеологические ультиматумы на основе западных толкований прав человека и демократии», — отметил дипломат.

К тому же он отметил, что Россия выдвинула предложение о формировании в рамках БРИКС Новой инвестиционной платформы с участием Нового банка развития (НБР) для мобилизации ресурсов и направления их на потребности и цели развития стран-участниц.

Во время выступления 6 июля по видеосвязи на пленарном заседании XVII саммита БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что государства, входящие в объединение, значительно превосходят страны «большой семерки» (G7) по экономическим показателям. Российский лидер подчеркнул, что общий ВВП стран по показателю покупательной способности, полагаясь на данные Международного валютного фонда (МВФ) за 2025 год, уже достиг 77 триллионов долларов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Лавров прибыл в Рио-де- Жанейро на саммит БРИКС.