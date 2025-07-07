«Не могу нормально спать»: дочь Даны Борисовой попала в психиатрическую больницу

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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В медучреждении у наследницы звезды забрали телефон.

Дочь телеведущей Даны Борисовой попала в психиатрическую больницу. О своем состоянии подросток рассказала подписчикам в соцсети.

Перед тем как лечь в медучреждение, Полина на протяжении двух месяцев работала со специалистом, однако лечение не принесло желаемых результатов.

«Моя мама обратилась к своему знакомому. Я легла в его клинику. Клиника была просто замечательная. Эта неделя оказалась для меня спасительной. Лучше, чем поездка на Мальдивы. Я так папе сказала», — отметила девушка.

Накануне она должна была лететь с мамой на курорт, но почувствовала себя плохо, поэтому пришлось направиться в клинику. К тому же Полина отметила, что не пожалела о своем решении, и заявила, что больница — лучший отдых, чем Мальдивы, где и проводила время в этот момент ее звездная мама.

«Я понимала, что в таком состоянии даже до аэропорта не могу доехать. Настолько мне было плохо. У меня было ощущение, что мне не хватит сил даже на перелет, я не переживу», — пояснила наследница знаменитости.

В первые два дня в больнице дочь Даны только спала. У нее забрали телефон, поэтому не получалось поддерживать связь с друзьями и родственниками. Лечение пациентке, по ее же словам, назначили эффективное. Сейчас самочувствие девушки значительно улучшилось.

«Я уже привыкла к тому, что не могу нормально спать, что у меня то мания, то депрессия. Первые два дня в больнице мне было нормально, но на третий день — из-за того, что мне давали слишком много антидепрессантов, которые депрессию убирают, — у меня началась мания ужасная. А потом мне убрали один антидепрессант. У меня приступ паники случился», — поделилась подросток.

Наследница Борисовой уже вернулась домой, но все еще проходит восстановление. После выписки ей необходимо посещать клинику не менее одного раза в неделю. В мае девушке поставили диагноз — циклотимия.

Ранее 5-tv.ru писал, что мама Даны Борисовой боится за 17-летнюю внучку.