Российские борцы завоевали три золотые медали первенства Европы по вольной борьбе

Фото: ВКонтакте/Федерация спортивной борьбы России/wrestrus_ru

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В общекомандном зачете страна оказалась на первом месте.

Три золотые медали на Первенстве Европы по вольной борьбе среди юниоров до 21 года принесли российские спортсмены Артур Тогоев, Инал Гаглоев и Инал Чельдиев принесли России. Об этом сообщил вице-президент Федерации спортивной борьбы РФ Артур Таймазов.

При этом Артур Тогоев одержал выдающуюся победу в весовой категории до 92 килограммов, обойдя своего соперника Мусу Арсункаева. В свою очередь, Инал Гаглоев стал лучшим в весе до 125 килограммов, победив Юсифа Дурсунова. Все трое борцов представляют Центр вольной борьбы братьев Таймазовых.

Теперь Россия уверенно занимает первое место в общекомандном зачете по вольной борьбе, набрав 188 очков, в то время как Грузия и Азербайджан расположились на вторых и третьих местах с 164 и 133 очками соответственно.

«Поздравляю всех наших спортсменов с заслуженными победами! Молодцы! Гордимся!» — отметил в своем Telegram-канале трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе и депутат Государственной Думы Артур Таймазов.

Всего после завершения первенства по спортивной борьбе в Каорле (Италия) в активе российских спортсменов — восемь золотых, шесть серебряных и десять бронзовых медалей.

Ранее 5-tv.ru писал, что почти 365 тысяч человек приняли участие в Дне и Ночи московского спорта.