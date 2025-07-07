«Нелепо»: Трамп о желании Маска создать новую политическую партию в США

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Американский лидер считает, что такое решение лишь усугубит путаницу.

Создание новой политической партии в США — нелепое решение. Так прокомментировал президент США Дональд Трамп перед вылетом из штата Нью-Джерси намерение бизнесмена Илона Маска сформировать еще одно объединение.

По его словам, достаточно уже имеющихся ресурсов, и традиционное устройство системы нарушать не следует.

«Думаю, что нелепо создавать третью партию, мы добились огромного успеха с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система. И думаю, что создание третьей партии только усугубляет путаницу. Похоже, что это действительно разрабатывалось для двух сторон, третьи стороны никогда не работали. Так что он [Илон Маск. — Прим. ред.] может получать от этого удовольствие, но я думаю, что это нелепо», — пояснил американский лидер.

Сейчас в Соединенных Штатах доминирует двухпартийная система. Демократическая и Республиканская партии последовательно выигрывают президентские выборы с 1852 года и контролируют Конгресс с 1856 года. Хотя в США существуют и другие политические партии, они, как правило, не оказывают значительного влияния на федеральном уровне и в большинстве штатов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Илон Маск подал заявку на регистрацию политической партии в США.