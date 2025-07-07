МИД РФ: Россия и Индия настроены на расширение стратегического взаимодействия
Фото: Telegram/МИД России/MID_Russia
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В ходе встречи на полях XVII саммита БРИКС главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили предстоящие контакты на различных уровнях между Москвой и Нью-Дели.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар провели переговоры на полях XVII саммита БРИКС, проходящего в Бразилии. В ходе встречи стороны подтвердили стремление к развитию двусторонних отношений, охарактеризованных как «особо привилегированное стратегическое партнерство». Об этом сообщили на официальном сайте МИД РФ.
Также в ходе беседы министры обсудили предстоящие контакты на различных уровнях между Москвой и Нью-Дели. Особое внимание было уделено актуальным вопросам международной повестки и взаимодействию в многосторонних форматах.
Встреча состоялась в рамках саммита БРИКС, который в этом году проходит в Рио-де-Жанейро и объединяет представителей государств-участников для обсуждения ключевых геополитических и экономических вопросов.
Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин выступил по видеосвязи на пленарном заседании ХVI саммита БРИКС.