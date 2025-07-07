МИД РФ: Россия и Индия настроены на расширение стратегического взаимодействия

Фото: Telegram/МИД России/MID_Russia

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В ходе встречи на полях XVII саммита БРИКС главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили предстоящие контакты на различных уровнях между Москвой и Нью-Дели.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар провели переговоры на полях XVII саммита БРИКС, проходящего в Бразилии. В ходе встречи стороны подтвердили стремление к развитию двусторонних отношений, охарактеризованных как «особо привилегированное стратегическое партнерство». Об этом сообщили на официальном сайте МИД РФ.

«С обеих сторон был подтвержден курс на дальнейшее выстраивание между двумя странами отношений „особо привилегированного стратегического партнерства“ по всему спектру практического взаимодействия», — говорится в сообщении ведомства.

Также в ходе беседы министры обсудили предстоящие контакты на различных уровнях между Москвой и Нью-Дели. Особое внимание было уделено актуальным вопросам международной повестки и взаимодействию в многосторонних форматах.

Встреча состоялась в рамках саммита БРИКС, который в этом году проходит в Рио-де-Жанейро и объединяет представителей государств-участников для обсуждения ключевых геополитических и экономических вопросов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин выступил по видеосвязи на пленарном заседании ХVI саммита БРИКС.