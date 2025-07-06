Около 70 человек погибли в результате наводнения в Техасе

Фото: Reuters/Marco Bello

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В округе Керр введен режим ЧС.

В результате сильного наводнения в центральной части Техаса число погибших достигло 69 человек. Об этом стало известно из сообщения газеты The Guardian.

Губернатор Техаса Грег Эбботт проинформировал, что спасатели останутся на месте происшествия, пока не обнаружат всех людей. Он уточнил, что специалисты получили инструкции, в которых закреплено правило считать всех пропавших без вести еще живыми.

Меж тем, в техасском округе Керр был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети.

«Я только что подписал декларацию о крупном стихийном бедствии для округа Керр, штат Техас, чтобы гарантировать, что спасатели немедленно получат необходимые им ресурсы», — написал он в сообщении.

По словам американского лидера, многие стали жертвами происшествия. Без вести пропавшими до сих пор числится большое количество людей. К тому же он отметил, что, несмотря на это, береговая охрана страны совместно со спасателями смогла оказать помощь более чем 850 гражданам.

Ранее, писал 5-tv.ru, как Петербург готовился к наводнению.